В Киеве обнаружили за минувшие сутки 3880 больных коронавирусом. 25 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.
Выздоровели за прошедшие сутки 1377 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 344 795 жителей столицы.
«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 861, в Деснянском – 805 и в Днепровском районе – 347 случаев», – отметил Кличко.
Накануне, 9 февраля, обнаружили 3684 больных коронавирусом.
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