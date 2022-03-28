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Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови №1236, якими визначено особливості дії карантину для боротьби із коронавірусною хворобою на час дії воєнного стану в Україні. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 26 березня, повідомляє прес-служба МОЗ. 

Згідно зі змінами, зелений, жовтий, помаранчевий та червоний рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи не застосовуються на період воєнного стану в Україні.

На період дії воєнного стану фізичним особам та суб’єктам господарювання рекомендується  дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

Окрім того, громадянам рекомендується також забезпечити отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19 тими вакцинами, які дозволені ВООЗ до використання. 

Важливо, що закладам охорони здоров’я також потрібно забезпечити готовність до реагування на спалахи коронавірусу в умовах воєнного стану. 

Також на період дії воєнного стану не застосовуються норми щодо відсторонення від роботи невакцинованих співробітників тих професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. 

Довідка: Станом на 25 березня 2022 року на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я, що визначені для надання допомоги хворим на COVID-19, перебувають 3748 хворих на COVID-19 та 588 осіб із підозрою на коронавірус. Наразі зайнято 8% від загальної кількості виділених ліжок.
ForUm

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