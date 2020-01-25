Первые случаи заболевания коронавирусом, от которого в Китае умер 41 человек, обнаружили в Австралии и Малайзии.
Об этом сообщает Reuters.
В субботу, 25 января, министр здравоохранения Австралии Виктория Дженни Микакос сообщила, что в больнице Мельбурна находится гражданин Китая, который прилетел из города Ухань 19 января. У него было подтвержден коронавирус, он в стабильном состоянии.
Еще один случай заболевания был зафиксирован в Малайзии. Министр здравоохранения Дзулкефль Ахмад сообщил о трех зараженных лицах — 65-летней женщине и ее двоих внуках — гражданах Китая.
Напомним, в Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.
В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе. Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса. Также Кабмином создан оперативный штаб.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время