Двостороння зустріч президента США Дональда Трампа та Путіна на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені 19 листопада тривала приблизно 40 хвилин.

Трамп увійшов до переговорної зали у супроводі державного секретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента, після чого тепло потиснув руку Путіну, повідомляє CNN.

Побачивши російського очільника, президент США вказав на нього і запитав: "А хто це?", а потім додав: "Це мій друг. Радий тебе бачити!".

Привітавшись із Путіним, Трамп сказав: "Ми з нетерпінням чекаємо на нашу зустріч".

"У нас уже багато років чудові стосунки – ми знаємо один одного давно, і я думаю, що з цього може вийти багато чудових речей або принаймні початися щось хороше", – заявив президент США.

Один з американських чиновників назвав цю розмову неформальною.

Фото: скріншот.