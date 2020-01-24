Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус.

Кабмином создан оперативный штаб.

В Китае 36 пациентов с коронавирусом были вылечены и уже выписаны из больниц.

Печерский суд Киева изменил подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь меру пресечения на ночной домашний арест. На нее также надели электронный браслет.

В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк

Народные депутаты из фракции «Европейская солидарность» пришли в Государственное бюро расследований, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента.

В то же время Государственное бюро расследований расценивает попытки народных депутатов в настоящее время проникнуть в помещение ГБР как прямое нарушение закона.

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из состава Европейского Союза.

Офисом генерального прокурора внесены в ЕРДР сведения о еще одном преступлении против украинских военнослужащих при обороне Донецкого аэропорта – нарушение законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Президент Владимир Зеленский по случаю чествования памяти жертв Холокоста рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху три истории о евреях, связанных с Украиной.

Вечером 23 января, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера.

Министерство иностранных дел Румынии потребовало объяснений от украинской стороны в связи с упоминанией Северной Буковины в речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности. На англоязычной версии сайта президента слово «заняли» было переведено как «occupied», и в Румынии возмутились, что речь идет об «оккупации».

Всемирная организация здравоохранения не стала объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения на международном уровне из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Иран пригласил Канаду принять участие в загрузке и анализе данных бортовых самописцев украинского Boeing-737, который разбился над Тегераном.

Победителем конкурса по передаче в концессию порта «Ольвия» стала компания QTerminals из Катара. Порт в Николаеве получит 3,4 млрд грн инвестиций из Катара.

Сегодня в Украине День памяти погибших во время обстрела террористами микрорайона «Восточный» в Мариуполе.