Иран пригласил Канаду принять участие в загрузке и анализе данных бортовых самописцев украинского Boeing-737, который разбился над Тегераном. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Associated press.

Иранскими властями к участию в расшифровке данных «черных ящиков» лайнера МАУ был приглашен Канадский совет по безопасности на транспорте. Бортовые самописцы Boeing-737 все еще находятся в Иране, и канадские эксперты не исключают, что расшифровка данных будет происходить именно там.

Канада направит вторую группу следователей для проверки регистраторов в любое место, где будет проходить расшифровка данных.

Официальные лица Ирана высказали противоречивые замечания о том, отправят ли они данные о полете и диктофоны из кабины лайнера для анализа за границу. В предварительном отчете Организации гражданской авиации говорилось, что иранские официальные лица просили французские и американские власти прислать им современное оборудование для получения данных в Иране.

Издание предполагает, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 17 января, Офис генерального прокурора Украины повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины. Все они погибли.

18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что информация из черных ящиков не была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине по просьбе украинской стороны.

21 января премьер Канады Джастин Трюдо призвал Иран немедленно передать черные ящики на экспертизу в одну из стран, обладающих необходимыми технологиями для их расшифровки.