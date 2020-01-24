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Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

«Сейчас я в ГБР, иду на допрос по Минским договоренностям. Они будут пытаться делать из этого политическое шоу в стиле «Сватов» или «95 квартала». Потому что они умеют делать только шоу. Но мы не дадим им этого сделать! Будем требовать государственной позиции», - говорится в его Facebook.

«Хочу подчеркнуть, что недопущение народных депутатов и семей Небесной сотни в помещение ГБР является грубым нарушением закона», - добавил Порошенко.

Напомним, народные депутаты из фракции «Европейская солидарность» пришли в Государственное бюро расследований, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента.

На сегодня запланирован допрос пятого президента.
ForUm

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