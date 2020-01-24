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Народные депутаты из фракции «Европейская солидарность» пришли в Государственное бюро расследований, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

«Европейская солидарность требует объективной и независимой работы Государственного бюро расследований и считает недопустимым назначение адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича первым заместителем председателя ГБР», - заявил народный депутат Владимир Арьев.

Представители партии принесли с собой GPS-навигатор, который планируют подарить руководству ГБР для того, чтобы напомнить, что юридически правоохранительный орган находится в Шевченковском районе Киева и, соответственно, все слушания по инициированных ГБР дел должны проходить в Шевченковском, а не скандальном Печерском суде.

Стоит отметить, что охрана не позволяет нардепам пройти в помещение ГБР.  

«Статья 17 закона« О статусе народного депутата предполагает », что народный депутат Украины имеет право беспрепятственно попадать на территорию государственных учреждений, предприятий и организаций, и должно быть безотлагательно принят его руководителем», - пояснил нардеп Ростислав Павленко.

Напомним, 21 января бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков был назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований.
ForUm

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