Всемирная организация здравоохранения не стала объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения на международном уровне из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, передает liga.net.

«Сегодня я не объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией», — заявил он.

При этом Гебрейесус отметил, что это не должно восприниматься как признак того, что ВОЗ не считает ситуацию серьезной.

«Мы предоставили рекомендации для всех стран по быстрой идентификации, управлению и сдерживанию вируса. Мы координируем наши сети глобальных экспертов. Мы работаем над развитием диагностики, терапии и вакцин», - сказал глава ВОЗ.

Так, организация рекомендует проверять прибывающих людей в аэропортах.

«Мы еще многого не знаем. Мы не знаем источника этого вируса, мы не понимаем, насколько легко он распространяется, и мы не до конца понимаем его клинические особенности», - сказал доктор.

По его информации, сейчас в ВОЗ зарегистрированы 584 случая заболевания, 17 случаев смерти. Все случаи смерти зарегистрированы в Китае. Случаи заражения отмечены в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, США и Вьетнаме.

Гебрейесус сообщил, что у большинства умерших были такие заболевания, как гипертония, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, которые ослабляли их иммунную систему.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

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По данным на 23 января, количество умерших в результате инфицирования коронавирусом нового типа в Китае возросло до 25 человек. Кроме того, зафиксировано 616 случаев заражения вирусом. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хэбэй.

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