Президент Владимир Зеленский по случаю чествования памяти жертв Холокоста рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху три истории о евреях, связанных с Украиной.

Трансляция встречи велась на Facebook-странице Офиса президента Украины

«По поводу Холокоста я подготовил письмо, которое я хотел бы зачитать в вашем присутствии всем евреям по поводу этой страшной трагедии. У меня есть три важные истории, которые я хотел бы сейчас вам рассказать», - сказал Зеленский.

«Первая история. «Они – не евреи, они – страна». Такие показания под угрозой расстрела она дала эсэсовцам относительно соседки Воли Поляковой и ее отца Мордехая Зенгина. Семью Моисея Ховайло, его жену и маленького ребенка она спрятала в деревне неподалеку Бахчисарая. Она – заведующая детским садом в оккупированном нацистами Крыму скрыла национальность своих воспитанников, выдала их за крымских татар, давала им татарские имена, научила их крымскотатарскому языку и обычаям, доставала фальшивые документы и медицинские справки. Она мусульманка по вероисповеданию, она спасла 88 евреев, и звали ее Саиде Арифова», - зачитал президент.

Вторая история. Его тюремный номер №2399. Его, как и остальные пленников концлагеря, держали в ужасных условиях. В четырнадцатом бараке третьего поля жили до 700 заключенных, он отказался от досрочного освобождения. «Если не буду здесь, кто поможет этим людям перейти все страдания? Они пойдут в вечность со своими грехами в глубоком унынии, сопровождающем их в ад», - он написал об этом в письме к своим 6 детям, которые ждали его дома. Он украинский священник греко-католической церкви, он спасал евреев, выдав им более 600 церковных метрик о крещении. Он был за это отправлен в концлагерь Майданек. Его звали Емельян Ковч.

«Эти истории на самом деле об одном – твоя национальность, твоя религия, возраст, пол, место рождения теряют значение, когда есть доброе сердце, что движет тобой и тотальное зло, которому ты противостоишь», - сказал Зеленский.

Также президент рассказал историю семьи, где было 4 братьев.

«Трое из них, а также их семьи, стали жертвами Холокоста – их расстреляли немецкие оккупанты, ворвавшимся в Украину. Остался 4-й брат, который в то время был на фронте. Он вернулся живым. Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год у него родился внук, через 40 лет внук стал президентом и сегодня он стоит перед вами», - сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский 23 января собирался принять участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Позже он сообщил, что решил отдать места украинской делегации тем людям, кто пережил эту трагедию с 1940 по 1945 год.

В израильском национальном мемориале Холокоста «Яд ва-Шем» заявили, что Зеленскому объяснили, что выжившие в Холокосте, обратившиеся с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность. Организаторы добавили, что им непонятно решение президента отдать свое место.