Печерский суд Киева изменил подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь меру пресечения на ночной домашний арест. На нее также надели электронный браслет, сообщает hromadske.

Под домашним арестом подозреваемая будет находиться в воинской части в Гвардейское с 20:00 до 07:00.

Адвокаты Дугарь просили суд изменить меру пресечения с круглосуточного ареста на личное обязательство. Также они отметили, что экспертиза походки четко не установила, что на видео была именно их подзащитная. Адвокаты отмечают, что следить за авто Яна не могла, а с подозреваемым Андреем Антоненко, который, по версии следствия, организовал преступление, она до сих пор не знакома.

В то же время прокурор по делу Сергей Зузак отметил, что следствие допросило других свидетелей и имеет определенные сомнения в правдивости показаний предыдущих свидетелей, выступавших в суде.

«Эти свидетели, в отличие от тех, которые были допрошены в суде, либо вообще не могут вспомнить Дугарь, или говорят, что не знают, была ли она в госпитале. Никто не дал категоричные показания о том, что она там была», — отметил Зузак.

Также прокурор отметил, что выводы экспертизы видео четко отмечают, что на нем именно Дугарь.

В то же время следствием установлены связи подозреваемой с Владиславом Грищенко — подозреваемым в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области и чей голос фигурировал в телефонных разговорах, которые обнародовало МВД по делу убийства Павла Шеремета.

Прокурор отметил, что, по данным следствия, Дугарь осуществляла разведку, но они не исключают, что были другие лица, которых следствие не установило. Также оно не исключает, что между Дугарь и другими фигурантами могли быть другие лица-посредники, которые в настоящее время не установлены.

Прокурор также отметил, что Дугарь замужем с сентября 2015 года за гражданином Ирака. Поэтому это является риском того, что она может уехать из страны. Адвокаты возразили и отметили, что Дугарь сдала загранпаспорт. Также прокуроры отмечали о рисках давления на свидетелей и сокрытия улик.

Ранее несколько военных заявили, что Дугарь работала в госпитале в Донецкой области, когда якобы должна была готовить преступление в Киеве. Ее защита заявляла о фальсификации следствием доказательств по делу, в том числе портретной экспертизы.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.