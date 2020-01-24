Министерство иностранных дел Румынии потребовало объяснений от украинской стороны в связи с упоминанией Северной Буковины в речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности. На англоязычной версии сайта президента слово «заняли» было переведено как «occupied», и в Румынии возмутились, что речь идет об «оккупации».

Об этом сообщает Европейская правда.

«Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этим и подчеркивает необходимость правильного понимания истории», - говорится в пресс-релизе МИД.

Как пояснил посол Украины в Румынии Александр Баньков, речь идет о неточном переводе слов президента, из-за чего его начали обвинять, в частности, в «ревизионизме в стиле Путина».

«Конечно, это официальный перевод, но остается только переводом и не меняет оригинальный текст. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео», - отметил Баньков, подчеркнув, что перевод уже изменили (на слово «taken»).

«Исторический контекст в конце 1918 года с демонтажем Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях создали ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их поглощение другими соседними государствами нельзя считать оккупацией», - говорит посол.

«Президент Зеленский обратился к известным историческим событиям 1918-1919 года с целью демонстрации необходимости национального единства, укрепления украинского государства, которое потеряло шанс на суверенитет и независимость, но все же продолжает свою борьбу против российской агрессии», - подчеркнул дипломат.

«Искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге она является результатом неправильного перевода и безосновательных интерпретаций», - добавил он.

Отметим, что комментарии румын под постом посла свидетельствуют, что объяснения посла оказались недостаточными - большинство комментаторов считает, что существенного отличия между «занять» и «оккупировать» нет, поскольку, по румынской версии, после первой мировой войны Северная Буковина «объединилась с Румынией».