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В Китае 36 пациентов с коронавирусом были вылечены и уже выписаны из больниц. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на статистические данные Национальной комиссии здравоохранения, передает Укринформ.

«36 пациентов с пневмонией, инфицированных новым коронавирусом, были вылечены и выписаны из больниц», - говорится в сообщении.

Первой медикам в Шанхае удалось вылечить 56-летнюю женщину, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Лечили женщину в городской больнице, где ее самочувствие постепенно улучшалось. За последние шесть дней у пациентки не было никаких симптомов заболевания. Её дважды проверяли на наличие вируса прежде, чем выписать.

Из-за нового коронавируса умерли уже 26 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку. 

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе. Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса. Также Кабмином создан оперативный штаб.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.
ForUm

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