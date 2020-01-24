Государственное бюро расследований расценивает попытки народных депутатов в настоящее время проникнуть в помещение ГБР как прямое нарушение закона.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ГБР.

«ГБР является государственным правоохранительным органом. Согласно части 2 статьи 4 Закона Украины «О Государственном бюро расследований» запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований. Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований, Бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы Закона», - заявили в бюро.

Как сообщал ForUm, народные депутаты из фракции «Европейская солидарность» пришли в Государственное бюро расследований, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента.

В помещение пропустили пятого президента Петра Порошенко, который пришел на допрос.