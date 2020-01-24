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Победителем конкурса по передаче в концессию порта «Ольвия» стала компания QTerminals из Катара. Порт в Николаеве получит 3,4 млрд грн инвестиций из Катара, сообщает пресс-служба правительства.

«Это уже второй победитель на концессию портов на этой неделе. Инвесторам интересны проекты в Украине. Это означает, что доверие к Украине в мире усиливается. Передача в концессию это не только инвестиции в сам порт, но и увеличение поступления в бюджеты различных уровней за весь период действия договора концессии. При этом важно отметить, что сам порт полностью остается в государственной собственности», - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Что получит от договора украинский бюджет?

- Ежегодные концессионные платежи - 82 млн грн;

- инвестиционные обязательства – 3,4 млрд гривен (за 5 лет);

- средства для развития местной инфраструктуры Николаевщины - 80 млн грн.

Владельцами компании QTerminals являются: Кю-Эс-Си (Mwani Qatar) - 51%, Катар Навигейшн КюЕсПиСи (Milaha) - 49%.

Mwani Qatar отвечает за управление морскими портами и транспортными терминалами Катара. Также оказывает помощь в навигации, буксировке, загрузке, выгрузке, обработке грузов и хранении. Кроме того, компания также участвует в развитии морских портов и сопутствующих услуг в соответствии с международными стандартами. Milaha – одна из крупнейших и наиболее диверсифицированных морских и логистических компаний Ближнего Востока с фокусом на предоставлении комплексных решений для транспорта.

Конкурс по передаче в концессию имущества николаевского ГП «СК «Ольвия» и ГП «АМПУ» было объявлено в октябре 2019 года. Заявки подавались до 16 декабря 2019 года.

По условиям конкурса концессия предоставляется на 35 лет.

Как сообщал ForUm, 21 января Херсонский морской торговый порт передан в концессию «Рисоил-Херсон».
ForUm

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