Офисом генерального прокурора внесены в ЕРДР сведения о еще одном преступлении против украинских военнослужащих при обороне Донецкого аэропорта – нарушение законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуроры дополнительно проанализировали данные по уголовным производствам, расследуемых следователями СБУ по фактам грубого нарушения норм международного гуманитарного права участниками незаконных вооруженных формирований РФ «ДНР». Речь идет о детальном изучении обстоятельств подрыва здания Донецкого аэропорта, в целом по обороне ДАП расследуется более сотни преступлений, совершенных участниками террористических организаций против украинских военнослужащих», - говорится в сообщении.

Было установлено, что в действиях боевиков и их главарей имеются признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

20 января 2015 боевики запросили у военнослужащих ВС Украины, оборонявших ДАП, прекращение огня якобы с целью эвакуации погибших и раненых с поля боя. А на самом деле действовали с целью получения военного превосходства и скрытого ведения боевых действий. Находясь в районе позиций подразделений ВСУ, установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта. После окончания перемирия боевики, подконтрольные ВС РФ, взорвали конструктивные элементы терминала, в результате чего бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалилась, погребая под собой украинских защитников.

«Это второй зарегистрированный факт относительно вероломства после Иловайской трагедии», - заявили в ОГП.

Санкция ч. 2 ст. 438 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года украинские военные, добровольцы, волонтеры и медики противостояли пророссийским боевикам и российско-оккупационным войскам. Бои продолжались восемь месяцев и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта.