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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из состава Европейского Союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Согласно договоренностям, Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января.

Подписывая соглашение, Джонсон заявил, что это «фантастический момент», который «подвел итоги референдума 2016 года и положил конец затянувшимся спорам и разногласиям».

«Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны», - написал Джонсон в Twitter.

Напомним, 23 января Королева Великобритании Елизавета II подписала принятый парламентом закон о выходе страны из Европейского Союза, тем самым подтвердив, что Brexit состоится 31 января.

24 января председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.
ForUm

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