На борту сбитого возле Тегерана самолета МАУ была гражданка Украины Елена Малахова, возглавлявшая две компании, упоминающиеся в отчете ООН из-за предполагаемых связей с теневой торговлей оружием для Ливии.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет сайт телеканала CNN, журналисты которого ознакомились с планом рассадки пассажиров в самолете.

38-летней Малаховой было предоставлено место во втором ряду рейса Тегеран-Киев. Она была одной из двух украинских пассажиров в самолете.

Малахова была директором компании SkyAviaTrans, которая базируется в Украине, и совладельцем связанной фирмы Volaris Business, зарегистрированный офис которой находится в Эдинбурге, Шотландия. Компании предоставляют услуги авиаперевозок.

С августа 2018 года Малахова была зарегистрирована в Регистрационной палате, официальном реестре предприятий Великобритании, как одна из двух бенефициарных владельцев Volaris. Малахова также была директором SkyAviaTrans, сообщил CNN представитель компании.

Единственный грузовой самолет компании был уничтожен в результате атаки беспилотника в Ливии в августе 2019 года. Самолет Ил-76, принадлежавший Volaris и эксплуатировавшийся SkyAviaTrans, был атакован силами генерала Халифы Хафтара вскоре после приземления в Мисурате. Экипаж из восьми человек успел эвакуироваться.

SkyAviaTrans и Volaris тогда заявили, что самолет доставлял гуманитарную помощь из Анкары. Однако на пресс-конференции после инцидента Ливийская национальная армия Хафтара заявила, что самолет был атакован, поскольку перевозил военную технику, предназначенную для признанного ООН правительства национального согласия в Триполи.

В своем последнем докладе об эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, опубликованном в декабре, группа экспертов ООН заявила, что некоторые государства-члены, в том числе Турция и ОАЭ, систематически нарушали запрет и «регулярно, а иногда нагло поставляли оружие».

В докладе говорится, что большая часть оружия была отправлена ​​в виде частей для беспилотников, которые доминировали в боевых действиях в последние годы. Части дронов часто маскировали под автомобильные детали.

Эксперты ООН проводили расследование нападения на самолет SkyAviaTrans/Volaris. Они пришли к выводу, что слишком легкая полезная нагрузка для такого типа самолета и аномалии в его документации означали, что «груз был военным материалом большого объема и относительно малой массы, например фюзеляж и крылья» беспилотных боевых летательных аппаратов.

Эксперты считают нереалистичным, что ливийскому правительству потребовалось так много деталей для автомобилей за такой короткий период времени, и их транспортировали бы таким дорогим способом.

Было установлено, что немецкая компания, заказывавшая самолеты от имени ливийского правительства, нарушила эмбарго ООН. Группа не обвиняла SkyAviaTrans и Volaris в нарушении запрета на поставки вооружения, но отметила, что в грузовой документации самолета четко указано, что в его грузы содержится «NO DG (опасные грузы), NO AMMO, NO WEAPON». Такое обозначение было подозрительным, считают эксперты.

«Такая информация обычно не представляется и не нужна, если она не предназначена для того, чтобы попытаться скрыть военный характер груза», - говорится в докладе комиссии для ООН.

Эксперты заявили, что протоколы SkyAviaTrans и Volaris для проведения надлежащей проверки были «абсолютно неадекватны и не соответствуют цели».

В отчете ООН прямо не говорится, что Малахова знала, что на самолете ее компании было незаконное оружие. Но в нем указывается, что Volaris взяла на себя ответственность за таможенные разрешения и другую документацию на рейсах, выполняемых SkyAviatrans, ссылаясь на договор между двумя организациями.

Контракт был подписан от имени Volaris лицом с инициалами «O.M.», заявила комиссия ООН. Это лицо было внесено в список как «физическое лицо, обладающее значительным контролем» в Регистрационной палате. В этом списке, который является общедоступным, полностью указаны имя и фамилия Елены Малаховой.

Менее чем за неделю до того, как самолет был атакован в Ливии, Украина запретила своим перевозчикам летать в страну «из-за ухудшения ситуации с безопасностью», отметили эксперты ООН.

По данным панели ООН, SkyAviaTrans и Volaris получили освобождение от запрета, утверждая, что они работают на Ливийский Красный Полумесяц. В своем отчете от 9 декабря комиссия заявила, что «еще не уверена в подлинности документации, предоставленной SkyAviatrans украинским властям для получения исключения, и продолжает расследование».

Представитель Ливийского Красного Полумесяца сказал CNN, что у него нет никаких связей ни с SkyAviaTrans, ни с Volaris, ни с Малаховой: «Мы не имеем отношения к теме этого доклада ... Ливийский Красный Полумесяц не имеет к этому никакого отношения».

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.