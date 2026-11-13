Зеленський назвав три результати переговорів: на що чекати далі

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки дипломатичної роботи за тиждень, зокрема переговорів із представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером в Ірландії.

За словами глави держави, останні дипломатичні зусилля дали три важливі результати. Україна очікує на масштабний обмін військовополоненими, активніше залучення Європи до переговорного процесу та підготовку нових багатосторонніх зустрічей.

Першим результатом Зеленський назвав перспективу найбільшого обміну військовополоненими від початку повномасштабної війни. Україна розраховує, що найближчим часом вдасться повернути додому значну кількість захисників.

Другим напрямом є посилення ролі Європи у дипломатичному процесі. Президент наголосив, що українська сторона працює над повноцінною участю європейських представників у переговорах, щоб вони мали рівні можливості впливати на ухвалення рішень. За словами Зеленського, Україна захищає не лише власні інтереси, а й інтереси всієї Європи.

Третім результатом стала підготовка до наступних багатосторонніх зустрічей. Президент запевнив, що дипломатична робота триватиме, а українська сторона вже готується до нових переговорів за участю кількох сторін.

Як повідомляло раніше ForUa, Президент Зеленський вважає, що наразі існує "вікно можливостей" для результатів у переговорному процесі до 2027-го року.