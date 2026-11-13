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Війна

Дрони атакували Волгоградський НПЗ

Дрони атакували Волгоградський НПЗ

Безпілотники у ніч на 13 листопада масовано атакували російський Волгоград та область.

Безпілотники вдарили по Волгоградському НПЗ. Внаслідок чого на території промислової зони спалахнула сильна пожежа, повідомляє УП.

Згодом пролунали нові вибухи безпосередньо в районі підприємства.

Через падіння уламків БпЛА на промисловому підприємстві в південній частині Волгограда виникли локальні займання.

Місцеві мешканці повідомляють про черги на АЗС після нічної атаки БПЛА та пожежі на нафтопереробному заводі "Лукойлу".

Волгоградський НПЗ – це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який належить компанії "Лукойл".

Цей НПЗ працює із 1957 року. Його потужність: близько 14,8 млн. тонн нафти на рік. Нафтопереробний завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, нафтовий кокс, бітум, базові олії. Волгоградський НПЗ забезпечує нафтопродуктами південні регіони Росії.

Фото: Exilenova+.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяНПЗвійнадрони
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