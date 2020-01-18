В ходе мониторингового визита в Киевский следственный изолятор (СИЗО) было выявлено ряд существенных нарушений, которые могут привести к массовым беспорядкам в учреждении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

Как сообщается, в учреждении был выявлен ряд существенных нарушений требований украинского законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу. Постоянные нарушения провоцируют среди заключенных конфликты, которые могут перерасти в массовые беспорядки.

В частности, большинство камер СИЗО не обеспечены надлежащим искусственным освещением с чрезмерно зарешеченными окнами и влажными, покрытыми грибком стенами. Также помещения не оборудованы бочками с питьевой водой и вентиляцией. В отдельных камерах отсутствуют стекла и не работает система отопления.

«Выявлены факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом, в связи с чем они вынуждены спать по очереди, либо на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в следственном изоляторе. При этом были выявлены камеры в новом корпусе, которые находятся в образцово-показательном состоянии и не используются», - рассказали омбудсмены.

Кроме того, лица, прибывающие в СИЗО, не проходят санитарную обработку, в результате чего медработники учреждения не контролируют состояние их здоровья. Из-за неудовлетворительного состояния рентгенологического кабинета отсутствует возможность проведения флюорографического обследования заключенных.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.

16 января эксперты Министерства внутренних дел Украины, находящиеся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 украинских граждан, которые погибли в результате сбития самолета МАУ.