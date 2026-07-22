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Війна

США знищуватимуть мости та електростанції після атак Ірану в Ормузькій протоці - Трамп

США знищуватимуть мости та електростанції після атак Ірану в Ормузькій протоці - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати завдаватимуть ударів по мостах і електростанціях Ірану у відповідь на будь-які атаки іранської сторони на судна в Ормузькій протоці.

Відповідну заяву американський президент опублікував у середу в соціальній мережі Truth Social.

«Відтепер щоразу, коли Ісламська Республіка Іран завдаватиме удару по суднах в Ормузькій протоці — ракетою, реактивним снарядом, дроном чи будь-якою іншою зброєю — США бомбитимуть і знищуватимуть один міст або електростанцію, зокрема ті, що розташовані поблизу Тегерана або в межах столиці», — написав Трамп.

Він не уточнив, за яких саме обставин США можуть реалізувати таку відповідь.

Раніше Дональд Трамп уже неодноразово заявляв про готовість американських військових завдавати ударів по мостах та енергетичній інфраструктурі Ірану у разі ескалації з боку Тегерана.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАсудноплавствоІранТегеранДональд ТрампОрмузька протокавійна в Ірані
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