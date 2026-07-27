Зеленський вважає, що Іран фактично вступив у війну проти України ще у 2022 році

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран фактично став учасником війни проти України ще на її початку, передавши Росії ударні безпілотники Shahed, військові технології та інше озброєння.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

За словами президента, постачання Тегераном тисяч безпілотників і передача ліцензії на їхнє виробництво в Росії свідчать про пряму участь Ірану у війні.

«Вони дали тисячі цих безпілотників у перший рік війни, потім видали ліцензії. Я думаю, що так, вони напали на нас», – відповів Зеленський на запитання, чи вважає він, що Іран уже здійснив напад на Україну.

Президент наголосив, що Україна повинна уникати відкриття нового фронту, однак не може ігнорувати той факт, що Росію підтримують Іран і Північна Корея.

«Ми повинні бути обережними, але чесними – іранці та північнокорейці вже напали на нас», – сказав він.

Зеленський також заявив, що Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій і не довіряти країнам, які продовжують військову підтримку Росії.

Він зазначив, що Іран і КНДР від початку повномасштабного вторгнення постачали Москві озброєння, зокрема ударні дрони, ракети та артилерійські боєприпаси.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив Володимира Зеленського у нібито причетності до атаки на іранське торговельне судно, внаслідок якої загинув моряк, і заявив, що такі дії «не можуть залишитися без відповіді».