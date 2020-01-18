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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо схем.

«„Схематозов“, в частности в ГАСИ, не будет. Это — моя принципиальная позиция. Потребуется — ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она есть сейчас», — написал Гончарук в своем Twitter.

По его словам, в 2020 году правительство инициирует «большое строительство», так как Украине нужна конкурентная строительная отрасль как один из драйверов экономики, считает премьер.

Как сообщал ForUm, 15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».Позже была опубликована вторая часть прослушки совещания, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине, и третья, где речь шла об экономической стратегии развития Украины.

17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук  написал заявление об отставке. Но Зеленский не принял отставку Гончарука.
ForUm

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