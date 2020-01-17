Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Я решил дать вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество, - сказал он. - Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически».

«Меня не пугает перспектива попробовать вернуть предоставленный аванс, кредит доверия, который вы делегировали от имени общества. Для меня это важная задача, большая честь. И мы готовы выполнить поставленные вами задачи», - сказал Гончарук.

По результатам встречи он пообещал до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о деятельности Кабмина и представить его в парламенте. В частности, народным депутатам представят концепцию усиленного правительства, а также его частичного организационного переформатирования.

Как сообщал ForUm, 15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».Позже была опубликована вторая часть прослушки совещания, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине, и третья, где речь шла об экономической стратегии развития Украины.

17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.