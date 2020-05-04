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Бывший премьер-министр Алексей Гончарук намерен оставаться в публичной политике. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

«Я — прежде гражданин Украины. Я продолжаю активно интересоваться тем, что происходит в публичной политике. Я точно остаюсь в публичной политике... Десятки людей, которые работали с нами в правительстве — все мы остаемся командой в широком смысле слова», — отметил он.

По словам Гончарука, он ежедневно общается со многими коллегами из разных сфер и рассчитывает остаться на политической карте.

На вопрос о том, будет и он формировать новую политическую силу, Гончарук ответил, что об этом пока рано говорить.

«Как только у нас будут какие-то детали, четкое понимание, мы об этом скажем. Сейчас я говорил бы о сути, о будущем. Это важно. Важно понимать, что может быть в стране. А может быть хорошо», — отметил он.

Экс-премьер также заявил, что еще не принимал решения о возможном участии в местных выборах, которые должны состояться этой осенью.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты поддержали представление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины. 

Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.
ForUm

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