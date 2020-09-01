Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук трудоустроился в »Центре Евразия», который занимается аналитикой. Соответствующая информация появилась на странице центра в Twitter и его официальном сайте, передает УНИАН.

«Центр Евразии Атлантического имеет честь объявить, что Алексей Гончарук присоединится к нам в качестве нашего нового заслуженного сотрудника. Будучи премьер-министром Украины с 2019 по 2020 год, Алексей Гончарук возглавил правительство, ориентированное на реформы. Мы рады приветствовать его в команде», - говорится в сообщении.

На сайте организации указано, что Гончарук является экспертом в политической, фискальной и структурной реформах.

«Центр Евразия» входит в состав Атлантического совета - неправительственной организации США, которая специализируется на международных отношениях. Организация была основана в США в 1961 году.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты поддержали представление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины.

Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.