также в разделеОбщество
Суд перенес апелляцию на арест Кузьменко 2
Аваков поручил полиции закрыть все игорные заведения 11
МИД и Минкульт работают формулировкой месседжей для жителей ОРДЛО 12
Завершающий этап аттестации успешно прошли 610 прокуроров ГПУ 10
Видеоконференция ТКГ по обмену пленными состоится в понедельник 11
Кабмин намерен упростить взаимодействие военкоматов с работодателями 37
Суд перенес апелляцию на арест Антоненко 14
19 декабря. Картина дня 20
«Воровайкам» запретили въезд в Украину 44
Новак: Перед увольнением члены НАПК выплатили себе по 100-180 тысяч 34
Суд отпустил из-под стражи экс-беркутовца Маринченко 17
Сытника внесли в реестр коррупционеров 31
Лутковская рассказала, кто сорвал переговоры по обмену пленными 82
В Украине ввели реестр педофилов 61
В Украине ввели уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря 21
Суд по иску уволенного чиновника открыл дело против Богдана 20
Рада сделала шаг к введению уголовной ответственности для «воров в законе» 30
Стало известно, когда в Украине заработает Государственная соцслужба 14

Кабинет Министров исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Отмечается, что этой ночью уже закрыли более 150 заведений по Украине и изъяли оборудование на 46 млн грн.

«В Украине работает только три оператора государственных лотерей. Однако это не мешает десяткам сотен заведений по всей стране осуществлять игорную деятельность, запрещенную законом, прикрываясь лотереями. Как это работает? Эти учреждения заключают с операторами гослотерей договоры на распространение. Прикрываются этими договорами, однако на территории заведения устанавливают «игровые автоматы», которые запрещены законом. Мы эти схемы прекращаем», - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Поэтому в лицензионных условиях правительство отменило возможность для операторов заключать договоры на распространение.

Председатель правительства дал поручение Нацполиции с сегодняшнего дня начать массовую проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых «государственных лотерей».

«Каждый день огромное количество людей страдает от существования этих игровых автоматов, это каждый день поломанные семьи и судьбы людей. Мы хотим защитить людей, которые являются зависимыми», - сказал глава правительства.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Документ направили в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

62
Теги