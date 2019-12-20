Кабинет Министров исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Отмечается, что этой ночью уже закрыли более 150 заведений по Украине и изъяли оборудование на 46 млн грн.

«В Украине работает только три оператора государственных лотерей. Однако это не мешает десяткам сотен заведений по всей стране осуществлять игорную деятельность, запрещенную законом, прикрываясь лотереями. Как это работает? Эти учреждения заключают с операторами гослотерей договоры на распространение. Прикрываются этими договорами, однако на территории заведения устанавливают «игровые автоматы», которые запрещены законом. Мы эти схемы прекращаем», - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Поэтому в лицензионных условиях правительство отменило возможность для операторов заключать договоры на распространение.

Председатель правительства дал поручение Нацполиции с сегодняшнего дня начать массовую проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых «государственных лотерей».

«Каждый день огромное количество людей страдает от существования этих игровых автоматов, это каждый день поломанные семьи и судьбы людей. Мы хотим защитить людей, которые являются зависимыми», - сказал глава правительства.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Документ направили в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.