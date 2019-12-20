Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции до 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения. Об этом он заявил сегодня, 20 декабря, в ходе селекторного совещания, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому, отменил некоторые положения приказа Комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 о запрете игорного бизнеса в Украине. С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование.

«Постановление Кабинета Министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем - отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер», - сказал Аваков.

Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

«Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений», - добавил он.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа.

Начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит отметил, что только за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. Приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 млн гривен.

«Сегодня ночью специалисты ДСР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета Министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДСР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес», - отметил Околит.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление, которым исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом