Национальная полиция проводит масштабные комплексные отработки по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщил начальник управления Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Александр Околит, для этого созданы мобильные группы:

«В настоящее время функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнеса».

Мобильные группы взаимодействуют с органами местной власти, работниками Государственной фискальной службы для выявления незаконных игорных заведений. Также правоохранители наладили работу с органами местной власти относительно внешней рекламы указанных учреждений. Поэтому сразу проводится и ее демонтаж.

«В государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне постановлением Кабинета Министров потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях», - сказал Околит.

Он сообщил, что с прошлой ночи состоянию на сейчас выявлено 179 заведений, где предоставлялись услуги по игорному бизнесу. Их деятельность приостановлена. При этом изъято 2,3 тысячи единиц компьютерной техники. В общем оборудование на сумму около 50 млн гривен.

«Понимаем, что учреждения, которые ранее были в правовом поле - это касается лотереи - прекратили свою деятельность и закрылись. Это было установлено при объезде наших мобильных групп», - сказал Околит.

Однако, по его словам, в ночное время закрытые заведения могут снова начать работу. Такие факты полиция будет пресекать.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Документ направили в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

Кабинет Министров принял постановление, которым исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции до 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения.