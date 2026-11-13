Військовий під виглядом гуманітарної допомоги вивозив зброю з фронту на Прикарпаття

У межах спецоперації «Стоп трафік» працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо сімох осіб, які організували незаконне вивезення зброї та боєприпасів із районів бойових дій для подальшого продажу представникам кримінальних кіл.

Вартість задокументованих оборудок перевищує 4 млн. грн., повідомляє ДБР.

Організатором став військовослужбовець, який раніше брав участь у бойових діях. У 2024 році після поранення він проходив лікування на Буковині, де й вирішив налагодити незаконний продаж зброї.



До оборудки залучив двох колишніх військовослужбовців, свого батька та трьох волонтерів.



Організатор разом із двома колишніми військовослужбовцями шукав на передовій бійців, через яких можна було отримати зброю та боєприпаси. Для їх вивезення з районів бойових дій залучили трьох волонтерів та батька організатора. Вони використовували автомобіль, який видавали за транспорт для доставки гуманітарної допомоги на прифронтові території.



Зброю зберігали на Івано-Франківщині, де згодом продавали представникам кримінальних кіл.



Працівники ДБР задокументували кілька таких оборудок. У травні 2026 року після чергового продажу фігурантів затримали.



Організатора та двох колишніх військовослужбовців обвинувачують у незаконному збуті зброї та боєприпасів у складі організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).



Батька організатора та трьох волонтерів судитимуть за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України).



Обвинуваченим загрожує до 7 років позбавлення волі.

Фото: ДБР.