Иран пока не обращался официально к Франции по поводу передачи «черных ящиков» сбитого украинского самолета авиакомпании МАУ для дальнейшей расшифровки. Об этом заявило Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции (BEA) в Twitter, сообщает Укринформ.

«Идет дискуссия между всеми заинтересованными сторонами расследования. На данный момент в Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции не обращались с предложением выполнить расшифровку данных из «черных ящиков» (Boeing-737. - Ред.)», - говорится в публикации.

На прошлой неделе глава отдела расследования событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что записи с бортового самописца украинского самолета, который был ошибочно сбит иранскими военными вблизи Тегерана, отправят для расшифровки во Францию.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.