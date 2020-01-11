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Записи с бортового самописца украинского самолета, который ошибочно сбили иранские военные близ Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию.

Об этом заявил глава отдела расследования событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, сообщает hromadske со ссылкой на Shahraranews.

Он также добавил, что у Ирана есть соглашение о сотрудничестве с Францией по расшифровке черных ящиков.

Кроме того, Иран попросил Канаду, Францию и США доставить свое программное и аппаратное обеспечение для расшифровки черного ящика, однако, как заявили в Иране, они не согласились.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

10 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.
ForUm

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