В интернете распространяется несуществующий приказ Минобразования по принятию мобилизационных мер и защите населения Украины.

Документ не официальный и не был подписан Сергеем Шкарлетом, сообщила пресс-служба ведомства.

«Содержание «приказа» – фейк. Все учебные заведения работают в обычном режиме. Действующие приказы публикуются на официальном сайте Министерства образования и науки. Я еще раз призываю пользоваться только официальными источниками информации и проверять достоверность увиденного и услышанного», – отметил министр.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о приказе эвакуировать медучреждения в Киеве и ряде других городов.