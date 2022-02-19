У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як діяти у разі отримання позитивного тесту на COVID-19.

Як пише Парламент.UA, ро це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що у разі підтвердження коронавірусу потрібно залишитись вдома та обмежити контакти з іншими людьми. Доречно також повідомити людей, з якими ви напередодні мали фізичний контакт, про позитивний результат тестування. До прикладу, якщо працюєте у великому колективі. Це потрібно, щоб унеможливити подальшу передачу вірусу.

Потім потрібно зв'язатись зі своїм сімейним лікарем та дотримуватись його інструкцій

Якщо йдете до лікаря на прийом, то обов’язково:

використовуйте засоби індивідуального захисту,

уникайте великих скупчень людей,

тримайте дистанцію,

узгодьте із лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі та не поширювати COVID-19.

Обов'язково чесно розкажіть лікарю про свої симптоми.

Говоріть правду, не варто придумувати "додаткових" симптомів та станів, адже на основі обстеження лікар ухвалює рішення про спосіб лікування. Якщо ж не маєте жодних симптомів, так і скажіть. Бувають випадки, коли хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі, - пояснили у МОЗ.

Викликати "швидку" потрібно лише за необхідності невідкладної допомоги. Зараз в Україні на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.

Важливо, що рішення про госпіталізацію приймає лікар на основі проведеного обстеження. Телефонувати на 103 варто за наявності симптомів та станів, що виникають у пацієнтів із COVID-19.

Нагадаємо, що штам "Омікрон" - не остання версія COVID-19, з якою зіткнеться світ. Американські вчені переконані, що стрімке поширення "Омікрону" практично гарантує появу нових штамів коронавірусу.