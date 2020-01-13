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Министры иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины», на этой неделе проведут встречу в Лондоне.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNN.

«Через два дня я увижусь с ними в Лондоне, у нас состоится встреча пяти министров иностранных дел стран, где мы договоримся, как наши страны будут действовать, по отдельности и вместе, какие шаги были предприняты для привлечения виновных к ответственности и как мы можем помочь пострадавшим семьям», - сказал он.

Пристайко не уточнил, министры каких страны будут участвовать во встрече, но, вероятно, помимо Украины, речь идет о Британии, Швеции, Канаде и Германии. В авиакатастрофе также погибли граждане Ирана и Афганистана.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.
ForUm

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