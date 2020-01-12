В Госдепе США не признают свою вину за авиакатастрофу самолета МАУ у Тегерана и возлагают всю вину исключительно на Иран.

Об этом в эфире Fox News заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус.

«Государственный секретарь поддерживает позицию Украины, Канады и других государств, что самолет был намеренно сбит Ираном», — отметила Ортагус.

Она подчеркнула, что важно помнить, что власти Ирана вначале отрицали свою причастность к катастрофе.

Таким образом она ответила на заявление министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа о том, что Иран сбил украинский самолет в результате человеческой ошибки «в период кризиса, вызванного авантюризмом США».

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

10 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.