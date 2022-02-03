Госдеп США не делал достоянием общественности документы с выражением американских позиций по обеспечению безопасности в Европе, сообщил на брифинге представитель ведомства Нед Прайс.

«Мы не публиковали эти документы», - сказал он, комментируя материал испанской газеты «Паис», отметив, что в связи с этим не хотел бы высказывать какие-либо домыслы.

«Каким бы не был источник утечки, он рассчитывал пораздражать США, но, я думаю, там осознали ошибку, там поняли, что усилия не увенчались успехом», - сказал Прайс, передает Интерфакс.

Ранее в среду испанская газета El Pais опубликовала документ, в котором содержится ответ США и НАТО на предложения России по безопасности, он озаглавлен как «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря 2021 года».

Ответ НАТО содержит четыре страницы текста, ответ США - пять страниц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет отношения к публикации ответов.