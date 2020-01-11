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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи настоял на том, чтобы Тегеран публично взял ответственность за случайное сбивание ракетой иранскими военными самолета МАУ. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

«Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, которому сообщили о случайном сбивании (самолета МАУ возле Тегерана. - Ред.), заявил, что информация должна быть обнародована после заседания высшего органа безопасности Ирана (Высший совет национальной безопасности. - Ред.), сообщает неофициальное информационное агентство Fars», - говорится в публикации.

По информации СМИ, именно Хаменеи настоял, чтобы причины трагедии, и результаты расследования были опубликованы «честно и прозрачно по итогам заседания Высшего совета нацбезопасности.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

10 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.
ForUm

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