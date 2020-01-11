Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявляет, что его страна намерена добиться тщательного расследования сбития Ираном украинского самолета под Тегераном. Об этом говорится в заявлении Трюдо, которое опубликовал американский телеканал CNN, сообщает УНИАН.

«Иран признал, что самолет «Международных авиалиний Украины» рейса PS752 был сбит его собственными вооруженными силами», - отметил Трюдо.

В этой связи премьер Канады подчеркнул, что в настоящее время внимание сосредоточено на установлении ответственности, прозрачности и справедливости для семей и близких жертв катастрофы.

Он добавил, что это - национальная трагедия и все канадцы вместе скорбят. «Мы продолжим работать с нашими партнерами во всем мире, чтобы обеспечить полное и тщательное расследование, и канадское правительство ожидает полного сотрудничества от иранских властей», - добавил Трюдо.



Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

10 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух».

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.