Президент Ирана Рухани утверждает, что действия военных, которые привели к гибели украинского лайнера, будут расследоваться.

Об этом он заявил в экстренном заявлении после того как Иран признал, что сбил украинский лайнер, сообщает «Европейская правда».

Несмотря на то, что в первые дни после трагедии Иран не признавал свою вину и пытался ее скрыть, Рухани настаивает, что сейчас должно быть проведено расследование с наказанием конкретных виновников.

«Подобный инцидент - это не то, что можно легко пропустить. Требуется дальнейшее расследование», - заявил он.

По словам Рухани, теперь нужно «идентифицировать причины и корни этой трагедии и подвергнуть (уголовному) преследованию тех людей, кто совершил эту непростительную ошибку».

В качестве отдельной задачи он определил такие изменения в работе ПВО Ирана, которые бы гарантировали, что подобной трагедии не повторится в будущем.

«Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой трагической ошибке. Мои мысли и молитвы со всеми семьями, находящимися в трауре. Я выражаю искренние соболезнования», - добавил иранский президент.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух».

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.