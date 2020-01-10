Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что специалисты уже анализируют видео, демонстрирующее, как в воздухе летящий объект поражает самолет «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение возле Тегерана. Об этом Пристайко сказал на пресс-конференции в Офисе президента, сообщает УНИАН.

В частности, его попросили прокомментировать появление видео, на котором видно, как неизвестный объект поражает самолет. Пристайко сказал, что сейчас очень много различных фотографий и видео, которые изучаются специалистами.

«Мы должны знать: где и кто снял видео, кто поделился видео, какая была позиция (съемки). Или это была настоящая позиция на месте событий, временные рамки? Все это сейчас анализируется специалистами. Как только они придут к выводу, мы сможем поделиться с вами (информацией)», - заявил Пристайко.



Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.