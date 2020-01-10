Европейская комиссия заявила, что на этом этапе расследования катастрофы самолета МАУ нет убедительных доказательств причины падения украинского лайнера, на борту которого находились 176 человек.

Как сообщает корреспондент «Европейской правда», об этом в пятницу на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии по просьбе журналистки прокомментировать озвученные премьером Канады данные о сбивании самолета иранской ракетой.

«На данном этапе нет убедительных доказательств о причине инцидента и мы до сих пор ждем результатов расследования, которое продолжается», - сказал представитель комиссии, добавив, что комиссия ожидает проведения независимого расследования в соответствии с международными правилами.

Представитель комиссии не дал прямого ответа на вопрос, верит ли ЕК в способность Ирана провести независимое расследование, но отметил, что Брюссель на это надеется.

«Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет их соблюдать», - сказал представитель ЕК.

Он добавил, что Европейская комиссия готова предоставить любую необходимую помощь странам, которые проводят расследование.

«Чрезвычайно важно для нас обеспечить безопасность наших пассажиров, безопасность граждан ЕС, которые используют самолеты, летящие из и в Евросоюза», - резюмировал представитель ЕК.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.