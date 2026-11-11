Спецпосланці Трампа після переговорів в Абу-Дабі зустрінуться з Путіним і Зеленським

Спеціальні посланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф у четвер вирушать до Москви на зустріч із Владіміром Путіним. Після візиту до РФ американські переговорники полетять до Дубліна для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив Джаред Кушнер після завершення тристоронніх консультацій в ОАЕ, повідомляє «Європейська правда».

Посланці США планують детально проаналізувати з російським диктатором результати зустрічі в Абу-Дабі. Вони прагнуть досягти прогресу в ключових напрямах та узгодити проведення наймасштабнішого обміну полоненими й інші гуманітарні питання. Також переговорники з’ясовуватимуть можливість залучення європейських країн до багатостороннього формату.

У столиці Ірландії Кушнер і Віткофф обговорять із Зеленським підсумки поїздки до Москви.

«Після цього ми полетимо до Дубліна і зустрінемося з президентом Зеленським, щоб підбити підсумки та детальніше розглянути деякі ідеї, які ми висунули сьогодні тут», — додав Кушнер.

Американський посланець охарактеризував переговори в ОАЕ як змістовні, але напружені. Державний секретар США Марко Рубіо назвав тристоронні консультації «дуже продуктивними», наголосивши на необхідності подальшої роботи.

Президент Володимир Зеленський оцінив тристоронній формат як «конструктивний та доволі змістовний».