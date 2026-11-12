В Україні 12 листопада прогнозують дощі, температура до +18°

У четвер, 12 листопада, синоптичну ситуацію в Україні визначатимуть атмосферні фронти у полі зниженого тиску, які зумовлять захмарене небо, у більшості областей дощі різної інтенсивності. Тиск падатиме. Вітер переважатиме з південних напрямків і нестиме тепле вологе повітря, тому й температура буде відповідною: майже без «мінусів» вночі, помірно тепло вдень, найтепліше – на півдні. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

– Хмарно. Вночі на заході та сході, вдень в Україні помірні, на південному сході значні дощі (в Карпатах мокрий сніг). В Криму, Херсонській та Запорізькій областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, на півдні країни 8-13°, – йдеться у повідомленні.

У Києві та області 12 листопада вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у Києві вночі 1-3° тепла, вдень близько 5°.