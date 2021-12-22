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Еврокомиссия решила запустить процедуру нарушения против Польши в связи с серьезными беспокойствами по поводу недавнего решения Конституционного трибунала.

Об этом сообщает Европейская правда.

Конституционный трибунал в своих решениях от 14 июля и 7 октября 2021 года назвал положения договоров ЕС несовместимыми с Конституцией Польши, прямо ставя под сомнение примат права ЕС, напомнили в ЕК.

У Польши два месяца, чтобы ответить на письмо-сообщение Еврокомиссии.

«Еврокомиссия считает, что эти решения Конституционного трибунала нарушают общие принципы автономии, примата, эффективности и единообразного применения права Евросоюза и обязательность решений Суда ЕС», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

«По мнению Еврокомиссии, Конституционный трибунал Польши нарушил ст. 19 п. 1 Договора о Европейском Союзе в двух своих последних решениях. В результате этих решений люди, стоящие перед польским судом, не имеют полных гарантий, описанных в этой статье», - заявил еврокомиссар Паоло Джентилони.

Как известно, 7 октября Конституционный трибунал Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране. Суд вынес решение по заявлению премьера Матеуша Моравецкого. Это впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под вопрос договоры ЕС в Конституционном суде.

В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза, и пообещали рассмотреть ответные шаги.
ForUm

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