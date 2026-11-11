Винищувачі Gripen в Україні очікуємо у лютому 2027 року – Зеленський

Перші шведські винищувачі Gripen можуть надійти в Україну в лютому 2027 року. Президент Володимир Зеленський сподівається, що передача літаків відбудеться якомога раніше. Україна також розраховує використовувати їх для протидії російським дронам типу «шахед». Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами в Копенгагені за підсумками зустрічі з лідерами п’яти країн Нордично-Балтійської вісімки (NB8).

За словами Зеленського, винищувачі мають надійти в січні-лютому, однак найімовірнішим терміном він назвав лютий.

«Ми піднімали тему, що ми їх потребуємо якомога раніше. Але ми на цьому шляху», — зазначив президент.

Він також повідомив, що Україна планує перевірити, наскільки ефективно Gripen зможуть протидіяти «шахедам», і розраховує на їх використання для посилення протиповітряної оборони.

Раніше ForUA повідомляв, що разом із першою партією шведських винищувачів Gripen C/D, яку Стокгольм планує безкоштовно передати Україні у 2027 році, Київ має отримати ракети класу «повітря-повітря» надвеликої дальності MBDA Meteor. Точніші терміни передачі літаків і ракет поки не оголошували.