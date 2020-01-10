Группа украинских специалистов, которая находится в Иране для участия в расследовании катастрофы украинского самолета, работает «по плану», сообщил Радио Свобода секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, украинская сторона хотела бы ускорения процесса, «но все работает в рабочем режиме». Что касается расследования, то новых данных, по словам секретаря СНБО, пока нет.

«Группа работает второй день. Они вчера начали работать. К сожалению, там после 16:00 они не имели права работать по религиозным соображения. Мы бы хотели, чтобы все это делалось быстрее, но быстрее не получается. Но все работает в рабочем режиме. У нас вопросов пока нет никаких», - сказал он.

О том, когда можно ожидать предварительных результатов расследования, то, по словам Данилова, это «зависит от многих факторов».

«Наша задача - чтобы это произошло как можно скорее», - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов также не смог спрогнозировать, когда в Украину доставят тела погибших в авиакатастрофе граждан.

«Происходит сейчас процедура верификации через ДНК. Украинская сторона то, что от нас зависело, почти всю работу выполнила, закончила. Это уже процедурные вопросы идентификации», - добавил он.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.

Иран отказывается отдавать Украине черные ящики потерпевшего крушение Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».