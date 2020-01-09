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Австралия готова оказать помощь в связи с катастрофой самолета компании «Международные авиалинии Украины», которая произошла вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран).

Об этом шла речь во время телефонного разговора премьер-министров Канады и Австралии Джастина Трюдо и Скотта Моррисона, говорится в сообщении на сайте канадского премьера, передает УНИАН.

Моррисон выразил соболезнования в связи с гибелью 176 человек и подтвердил готовность Австралии оказать помощь в случае необходимости.

Ранее Трюдо заявил, что Канада рассчитывает сыграть значительную роль в расследовании Ираном катастрофы самолета МАУ.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 днем ​​траура в связи катастрофой пассажирского самолета.

 
ForUm

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