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Канада рассчитывает сыграть значительную роль в расследовании Ираном катастрофы самолета МАУ, в результате которой погибли 63 граждане Канады - хотя у этих двух стран нет дипломатических отношений.

Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Трюдо отметил, что 138 из 176 человек на борту рейса, следовавшего в Киев, должны были продолжить перелет в Канаду. Все на борту погибли, когда самолет разбился вскоре после взлета.

Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном в 2012 году.

Трюдо заявил, что министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань позвонит своему иранскому коллеге Мохаммеду Джаваду Зарифу позже в среду, чтобы подчеркнуть необходимость надлежащего расследования катастрофы. «Канада является одной из немногих стран с высоким уровнем экспертизы, когда дело касается подобных аварий, поэтому мы можем внести большой вклад», - сказал Трюдо.

«Я уверен, что в нашем взаимодействии, как через наших союзников, так и непосредственно, мы сделаем все возможное, чтобы внести значительный вклад в это расследование», - заявил он на пресс-конференции в Оттаве.

Кроме того, Австралия, Франция и Италия, на которые Канада опирается в отношениях с Ираном, предложили помощь в консульской работы. Посол Украины также заявил, что украинское правительство готово помочь. «Министр Шампань поддерживает связь с правительством Украины и общается с соответствующими органами власти и международными партнерами. Министр Гарно (министр транспорта Канады Марк Гарно. - Ред.) также работает с официальными лицами министерства транспорта Канады и поддерживает контакты со своими международными партнерами», - добавил Трюдо. Оттава готовит консульские группы для поездки в Иран, если его правительство позволит это. 

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 днем ​​траура в связи катастрофой пассажирского самолета.
ForUm

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